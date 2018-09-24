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Дочь Ларисы Гузеевой радикально сменила образ

Ольга Бухарова, являющаяся дочерью Ларисы Гузеевой, сменила свой образ. Девушка из романтической особы решила превратиться в роковую брюнетку, а результат разместила в соцсети.

Дочь Ларисы Гузеевой радикально сменила образ

18-летняя Ольга Бухарова кардинально сменила свой имидж. Дочь ведущей часто экспериментирует с внешностью, а знаменитая мать не запрещает ей делать этого. Недавно девушка опубликовала в Сети новую публикацию, на которой предстала с ярким макияжем и в шляпе. По словам некоторых подписчиков, кольцо в носу Ольги было лишним.

Дочь Ларисы Гузеевой радикально сменила образ

Лариса Гузеева говорит, что Лёля, так мило называет родительница свою дочь, делает свои эксперименты только под ее контролем. Знаменитость поведала, что она нашла Ольге профессионала, а также хорошие косметические средства. По словам артистки, ее наследница все равно сделает то, что задумала, но в этом случае результат может быть плачевным.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01

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