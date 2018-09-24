Дочь Ларисы Гузеевой радикально сменила образ

18-летняя Ольга Бухарова кардинально сменила свой имидж. Дочь ведущей часто экспериментирует с внешностью, а знаменитая мать не запрещает ей делать этого. Недавно девушка опубликовала в Сети новую публикацию, на которой предстала с ярким макияжем и в шляпе. По словам некоторых подписчиков, кольцо в носу Ольги было лишним.Лариса Гузеева говорит, что Лёля, так мило называет родительница свою дочь, делает свои эксперименты только под ее контролем. Знаменитость поведала, что она нашла Ольге профессионала, а также хорошие косметические средства. По словам артистки, ее наследница все равно сделает то, что задумала, но в этом случае результат может быть плачевным.