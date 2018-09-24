Цымбалюк-Романовская рассказала, что дети не спасли бы их брак с Джигарханяном

На вопрос радиоведущих о готовности к разводу, бывшая жена Джигарханяна ответила, что в их семье об этом даже не заикались, и не было никаких предпосылок для этого. По словам Цымбалюк-Романовской ее супруг очень изменился, когда попал в больницу, стал обвинять ее в мошенничестве и воровстве его денег. Хотя, будучи на больничной койке, подписал доверенность на кого-то из своих друзей. Что касается обвинений в мошенничестве, то по данной статье на Цымбалюк-Романовскую заведено уголовное дело. На вопрос о том, что все семейное имущество записано на ее имя, пианистка заявила, что ей просто очень повезло, а многочисленные «друзья» ее экс-супруга не знали о данном факте.Ведущие также задали вопрос о детях, которые, возможно, они бы смогли изменить ситуацию. На это пианистка ответила, что ее бывшего супруга родственники никогда не останавливали, и он поступал с ними всегда грубо, без каких либо моральных убеждений. Ребенок стал бы очередным поводом для «удара», его адвокаты искали бы потенциальных любовников и обвиняли в измене мужу. Адвокат Лариса Широкова помогла ей выстоять в этом неравном бою и не сдаться под давлением бывшего мужа, а теперь уже и общественности. Она подчеркнула, что ими была выбрана тактика «ответ ударом на удар».В конце беседы Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ее адвокат сразу предупредила о сложном и долгом процессе развода с разделом их общего имущества. Но нужно помнить, что рано или поздно конец всем проблемам наступит, а свет в конце тоннеля обязательно появится.