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Цымбалюк-Романовская рассказала, что дети не спасли бы их брак с Джигарханяном

Бывшая жена известного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская на волнах радио «Комсомольская правда» рассказала слушателям, как переживает сложный развод с бывшим супругом. В студию пианистка пришла со своим адвокатом Ларисой Широковой, где заявила, что дети не смогли бы спасти брак.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что дети не спасли бы их брак с Джигарханяном

На вопрос радиоведущих о готовности к разводу, бывшая жена Джигарханяна ответила, что в их семье об этом даже не заикались, и не было никаких предпосылок для этого. По словам Цымбалюк-Романовской ее супруг очень изменился, когда попал в больницу, стал обвинять ее в мошенничестве и воровстве его денег. Хотя, будучи на больничной койке, подписал доверенность на кого-то из своих друзей. Что касается обвинений в мошенничестве, то по данной статье на Цымбалюк-Романовскую заведено уголовное дело. На вопрос о том, что все семейное имущество записано на ее имя, пианистка заявила, что ей просто очень повезло, а многочисленные «друзья» ее экс-супруга не знали о данном факте.

Ведущие также задали вопрос о детях, которые, возможно, они бы смогли изменить ситуацию. На это пианистка ответила, что ее бывшего супруга родственники никогда не останавливали, и он поступал с ними всегда грубо, без каких либо моральных убеждений. Ребенок стал бы очередным поводом для «удара», его адвокаты искали бы потенциальных любовников и обвиняли в измене мужу. Адвокат Лариса Широкова помогла ей выстоять в этом неравном бою и не сдаться под давлением бывшего мужа, а теперь уже и общественности. Она подчеркнула, что ими была выбрана тактика «ответ ударом на удар».

В конце беседы Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ее адвокат сразу предупредила о сложном и долгом процессе развода с разделом их общего имущества. Но нужно помнить, что рано или поздно конец всем проблемам наступит, а свет в конце тоннеля обязательно появится.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:45

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