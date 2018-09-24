Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у фанатов деньги на наркотики
21-летний отчим внука Марии Шукшиной - Никита Костюченков, провел в соцсети Instagram прямой эфир, в котором стал выпрашивать у пользователей деньги на наркотики. Возлюбленный Фреи Зильбер просил поклонников перечислить на его карту финансовые средства.
Молодой человек сообщил фанатам, что в аккаунте под одной из публикаций написан номер карты, на которую можно скидывать денежные средства. Во время эфира Никита Костюченков показывал квартиру, в которой проживает, а также рассказывал фолловерам о своем питании. Немного позже к парню присоединилась Фрея Зильбер. С возлюбленным она вела беседу о книгах, при этом просила его быть немного скромнее.
После Никита Костюченков сообщил, что на программе Андрея Малахова сильно переволновался. По его словам, после телешоу на протяжении некоторого времени он не хотел ни с кем общаться. Молодой человек попросил подписчиков не верить в то, что показали по телевизору.
Молодой человек сообщил фанатам, что в аккаунте под одной из публикаций написан номер карты, на которую можно скидывать денежные средства. Во время эфира Никита Костюченков показывал квартиру, в которой проживает, а также рассказывал фолловерам о своем питании. Немного позже к парню присоединилась Фрея Зильбер. С возлюбленным она вела беседу о книгах, при этом просила его быть немного скромнее.
После Никита Костюченков сообщил, что на программе Андрея Малахова сильно переволновался. По его словам, после телешоу на протяжении некоторого времени он не хотел ни с кем общаться. Молодой человек попросил подписчиков не верить в то, что показали по телевизору.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:25