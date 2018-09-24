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Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у фанатов деньги на наркотики

21-летний отчим внука Марии Шукшиной - Никита Костюченков, провел в соцсети Instagram прямой эфир, в котором стал выпрашивать у пользователей деньги на наркотики. Возлюбленный Фреи Зильбер просил поклонников перечислить на его карту финансовые средства.

Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у фанатов деньги на наркотики

Молодой человек сообщил фанатам, что в аккаунте под одной из публикаций написан номер карты, на которую можно скидывать денежные средства. Во время эфира Никита Костюченков показывал квартиру, в которой проживает, а также рассказывал фолловерам о своем питании. Немного позже к парню присоединилась Фрея Зильбер. С возлюбленным она вела беседу о книгах, при этом просила его быть немного скромнее.

Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у фанатов деньги на наркотики

После Никита Костюченков сообщил, что на программе Андрея Малахова сильно переволновался. По его словам, после телешоу на протяжении некоторого времени он не хотел ни с кем общаться. Молодой человек попросил подписчиков не верить в то, что показали по телевизору.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:25

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