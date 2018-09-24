Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у фанатов деньги на наркотики

Молодой человек сообщил фанатам, что в аккаунте под одной из публикаций написан номер карты, на которую можно скидывать денежные средства. Во время эфира Никита Костюченков показывал квартиру, в которой проживает, а также рассказывал фолловерам о своем питании. Немного позже к парню присоединилась Фрея Зильбер. С возлюбленным она вела беседу о книгах, при этом просила его быть немного скромнее.После Никита Костюченков сообщил, что на программе Андрея Малахова сильно переволновался. По его словам, после телешоу на протяжении некоторого времени он не хотел ни с кем общаться. Молодой человек попросил подписчиков не верить в то, что показали по телевизору.