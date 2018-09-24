Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой функцией «обнаружение падений»
Умные часы Apple Watch 4-Series получили новую функцию «обнаружение падений». В данном случае если пользователь гаджета упал, а также не двигается длительное время, устройство экстренно вызовет службу спасения.
Новая возможность является отключенной по умолчанию. Её можно активировать вручную. Механизм начинает автоматически работать для владельцев от 65 лет. Чтобы осуществить активацию нужно в приложении Watch перейти к разделу «Экстренный вызов». Между тем в сопроводительной документации говорится, что «обнаружение падений» в данном случае отслеживает именно серьезные случаи. Когда умные часы «нажимают» на запястье, происходит активация сигнала тревоги с таймером, который имеет обратный отсчет. При этом высвечивается уведомление.
На дисплее показываются параметры «Экстренный вызов — SOS», «Не упал», «Я упал, но я в порядке» для связи с представителями служб экстренной помощи. В случае неподвижности пользователя около минуты, на 15 секунд активируется таймер. После этого происходит вызов экстренных служб. Для избранных контактов в данном случае будет передана соответствующая информация.
Новая возможность является отключенной по умолчанию. Её можно активировать вручную. Механизм начинает автоматически работать для владельцев от 65 лет. Чтобы осуществить активацию нужно в приложении Watch перейти к разделу «Экстренный вызов». Между тем в сопроводительной документации говорится, что «обнаружение падений» в данном случае отслеживает именно серьезные случаи. Когда умные часы «нажимают» на запястье, происходит активация сигнала тревоги с таймером, который имеет обратный отсчет. При этом высвечивается уведомление.
На дисплее показываются параметры «Экстренный вызов — SOS», «Не упал», «Я упал, но я в порядке» для связи с представителями служб экстренной помощи. В случае неподвижности пользователя около минуты, на 15 секунд активируется таймер. После этого происходит вызов экстренных служб. Для избранных контактов в данном случае будет передана соответствующая информация.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45