Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой функцией «обнаружение падений»

Новая возможность является отключенной по умолчанию. Её можно активировать вручную. Механизм начинает автоматически работать для владельцев от 65 лет. Чтобы осуществить активацию нужно в приложении Watch перейти к разделу «Экстренный вызов». Между тем в сопроводительной документации говорится, что «обнаружение падений» в данном случае отслеживает именно серьезные случаи. Когда умные часы «нажимают» на запястье, происходит активация сигнала тревоги с таймером, который имеет обратный отсчет. При этом высвечивается уведомление.На дисплее показываются параметры «Экстренный вызов — SOS», «Не упал», «Я упал, но я в порядке» для связи с представителями служб экстренной помощи. В случае неподвижности пользователя около минуты, на 15 секунд активируется таймер. После этого происходит вызов экстренных служб. Для избранных контактов в данном случае будет передана соответствующая информация.