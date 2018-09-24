АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ остановить рак
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой функцией «обнаружение падений»

Умные часы Apple Watch 4-Series получили новую функцию «обнаружение падений». В данном случае если пользователь гаджета упал, а также не двигается длительное время, устройство экстренно вызовет службу спасения.

Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой функцией «обнаружение падений»

Новая возможность является отключенной по умолчанию. Её можно активировать вручную. Механизм начинает автоматически работать для владельцев от 65 лет. Чтобы осуществить активацию нужно в приложении Watch перейти к разделу «Экстренный вызов». Между тем в сопроводительной документации говорится, что «обнаружение падений» в данном случае отслеживает именно серьезные случаи. Когда умные часы «нажимают» на запястье, происходит активация сигнала тревоги с таймером, который имеет обратный отсчет. При этом высвечивается уведомление.


На дисплее показываются параметры «Экстренный вызов — SOS», «Не упал», «Я упал, но я в порядке» для связи с представителями служб экстренной помощи. В случае неподвижности пользователя около минуты, на 15 секунд активируется таймер. После этого происходит вызов экстренных служб. Для избранных контактов в данном случае будет передана соответствующая информация.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В NASA создали видео со сменой дня и ночи на Луне
Певец Глеб Матвейчук скоро станет отцом
Эксперты: iPhone XS Max реализуют лучше iPhone XS
Audi планирует выпустить новый седан Horch на
Ученые: В молекулах азокрасителей имеются
«Не нагулялся»: Тетя Дениса Глушакова встала на
В Краснодарском крае в ДТП грузовиком погибли
Певица Нюша собирается рожать в Испании
Умные часы Apple Watch 4-Series наделили новой
Представитель Кристины Орбакайте опроверг
Bentley приступила к продажам новой версии
Ученые начали поддерживать теорию про
Компания Huawei заявила о превосходстве
Целлюлитные ноги Ольги Бузовой пугают фанатов
Снижение стоимости ОСАГО могут ожидать водители,
В Подмосковье найден труп молодой девушки
Мать Бузовой сказала, что Тарасов называл ее
Эксперт: Трамп готов встретиться с президентом
«Андрея Аршавина не жду!»: Юлия Барановская
Peugeot планирует представить публике гибридные
Ученые: за последние 300 лет объем винного бокала
Samsung заменила неисправный смартфон владельца
Цымбалюк-Романовская рассказала, что дети не
Новый отец внука Марии Шукшиной выпрашивал у
В августе российские дилеры Genesis реализовали
В Тверской области 48-ми летняя женщина
Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный
Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти
В Барселоне экстренное лечение проходит Монсеррат
Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин
Просмотреть все новости