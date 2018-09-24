В Тверской области 48-ми летняя женщина скончалась в лобовом ДТП
В Тверской области 23 сентября в Калязинском районе зафиксирована автомобильная авария. Как стало известно, в ходе столкновения 2-х машин погибла 48-ми летняя женщина, двое были травмированы.
Столкновение “лоб в лоб” произошло на трассе Калязин-Кашин, а участниками ДТП стали Volkswagen Jetta и Mini Cooper. В последнем авто находились двое людей, а девушка 28-ми лет управляла транспортным средством. В ходе столкновения она, вместе с водителем автомобиля другого участника аварии, получила определенные травмы, в то же время 48-летняя женщина-пассажир Mini погибла.
Представители местного ГИБДД сообщили, что выжившие участники аварии находятся в больнице, где им предоставляется помощь врачей. По предварительной версии, виновником инцидента является мужчина, находившийся за рулем Mini Cooper.
Столкновение “лоб в лоб” произошло на трассе Калязин-Кашин, а участниками ДТП стали Volkswagen Jetta и Mini Cooper. В последнем авто находились двое людей, а девушка 28-ми лет управляла транспортным средством. В ходе столкновения она, вместе с водителем автомобиля другого участника аварии, получила определенные травмы, в то же время 48-летняя женщина-пассажир Mini погибла.
Представители местного ГИБДД сообщили, что выжившие участники аварии находятся в больнице, где им предоставляется помощь врачей. По предварительной версии, виновником инцидента является мужчина, находившийся за рулем Mini Cooper.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:04