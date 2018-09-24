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В августе российские дилеры Genesis реализовали 207 авто

Российские дилеры Genesis в августе текущего года смогли реализовать 207 авто. Данный показатель является втрое больше в сравнении с прошлогодними результатами.

В августе российские дилеры Genesis реализовали 207 авто

В период январь-сентябрь автобренд реализовал в Российской Федерации 1 033 экземпляра. Это на 67% больше чем было продано в прошлом году. В рамках отечественного авторынка первой стали продавать версию Genesis. В данном случае речь ведётся о седане G90, который показали в августе позапрошлого года. Флагманскую версию продают от 4 775 000 рублей. Дилеры в марте 2017 года стали торговать полноприводной версией седана G80 за 2 550 000 рублей. Компания Genesis в апреле текущего года презентовала новую спортивную версию G70. Она стала самой доступной. Авто в базовой комплектации можно купить за 1 999 000 рублей.

Компания в августе передала организаторам Восточного экономического форума 160 полноприводных седанов версии G80. Эта версия второй год подряд выступает на мероприятии главной среди авто. Транспортные средства использовали для обслуживания ВЭФ.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:14

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