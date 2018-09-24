В Барселоне экстренное лечение проходит Монсеррат Кабалье

Сейчас певица проходит внеплановое лечение, но уже идет на поправку и ее могут выписать после праздника Ла-Мерсе, отмечающегося в Барселоне 24 сентября. Несмотря на преклонный возраст, микроинсульт и травму ноги, певица иногда выступает с театрами. Так, последнее выступление Монсеррат Кабалье прошло в 2012 году.Оперная певица исполняет произведения в технике бельканто. Наибольшую популярность ей принесли роли в итальянских операх, написанных Доницетти, Россини и Беллини. Впервые популярность и всеобщее признание пришли Кабалье в 1965 году, когда она заменила заболевшую Мэрлин Хорн в опере «Лукреция Борджиа» Доницетти.