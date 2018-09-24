В Барселоне экстренное лечение проходит Монсеррат Кабалье
В Барселоне на прошлой неделе госпитализировали 85-летнюю оперную певицу Монсеррат Кабалье. По словам родственников дивы, она долгое время испытывала проблемы с мочевым пузырем, поэтому решила лечь в клинику.
Сейчас певица проходит внеплановое лечение, но уже идет на поправку и ее могут выписать после праздника Ла-Мерсе, отмечающегося в Барселоне 24 сентября. Несмотря на преклонный возраст, микроинсульт и травму ноги, певица иногда выступает с театрами. Так, последнее выступление Монсеррат Кабалье прошло в 2012 году.
Оперная певица исполняет произведения в технике бельканто. Наибольшую популярность ей принесли роли в итальянских операх, написанных Доницетти, Россини и Беллини. Впервые популярность и всеобщее признание пришли Кабалье в 1965 году, когда она заменила заболевшую Мэрлин Хорн в опере «Лукреция Борджиа» Доницетти.
Сейчас певица проходит внеплановое лечение, но уже идет на поправку и ее могут выписать после праздника Ла-Мерсе, отмечающегося в Барселоне 24 сентября. Несмотря на преклонный возраст, микроинсульт и травму ноги, певица иногда выступает с театрами. Так, последнее выступление Монсеррат Кабалье прошло в 2012 году.
Оперная певица исполняет произведения в технике бельканто. Наибольшую популярность ей принесли роли в итальянских операх, написанных Доницетти, Россини и Беллини. Впервые популярность и всеобщее признание пришли Кабалье в 1965 году, когда она заменила заболевшую Мэрлин Хорн в опере «Лукреция Борджиа» Доницетти.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:37