Российские химики синтезировали новый комплекс тербия для термометров

Создать хороший термометр не так уж и просто, ведь речь идёт о точном измерении низких или высоких температур. Для этих целей совершенно не подходят привычные спиртовые или ртутные термометры, в таких случаях используют термопары или люминесцентные приборы, которые имеют ряд преимуществ, поэтому учёным нужны новые материалы для фиксирования точных показателей.Химики из Казани смогли создать люминесцентный комплекс тербия с ароматическими дикетонатами Tb(CPDK3-7)3phen. При этом специалистов интересовали такие параметры, как яркость свечения и время потухания люминесценции. Выяснилось, что в случае с Tb(CPDK3-7)3phen затухание к температуре оказалось особенно чувствительным. В дальнейшем это может пригодиться при создании термометров, которые точно смогут измерять температуру до -130 градусов Цельсия.