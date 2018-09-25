Российские химики синтезировали новый комплекс тербия для термометров
Российским химикам удалось синтезировать новый комплекс тербия. При охлаждении люминесцентные свойства этого вещества плавно меняются, что делает его необходимым материалом для производства низкотемпературных термометров.
Создать хороший термометр не так уж и просто, ведь речь идёт о точном измерении низких или высоких температур. Для этих целей совершенно не подходят привычные спиртовые или ртутные термометры, в таких случаях используют термопары или люминесцентные приборы, которые имеют ряд преимуществ, поэтому учёным нужны новые материалы для фиксирования точных показателей.
Химики из Казани смогли создать люминесцентный комплекс тербия с ароматическими дикетонатами Tb(CPDK3-7)3phen. При этом специалистов интересовали такие параметры, как яркость свечения и время потухания люминесценции. Выяснилось, что в случае с Tb(CPDK3-7)3phen затухание к температуре оказалось особенно чувствительным. В дальнейшем это может пригодиться при создании термометров, которые точно смогут измерять температуру до -130 градусов Цельсия.
Создать хороший термометр не так уж и просто, ведь речь идёт о точном измерении низких или высоких температур. Для этих целей совершенно не подходят привычные спиртовые или ртутные термометры, в таких случаях используют термопары или люминесцентные приборы, которые имеют ряд преимуществ, поэтому учёным нужны новые материалы для фиксирования точных показателей.
Химики из Казани смогли создать люминесцентный комплекс тербия с ароматическими дикетонатами Tb(CPDK3-7)3phen. При этом специалистов интересовали такие параметры, как яркость свечения и время потухания люминесценции. Выяснилось, что в случае с Tb(CPDK3-7)3phen затухание к температуре оказалось особенно чувствительным. В дальнейшем это может пригодиться при создании термометров, которые точно смогут измерять температуру до -130 градусов Цельсия.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 05:06