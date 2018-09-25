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В Дании найден клад с золотыми и драгоценными предметами VI века

На одном из островов Дании Хьярне археологи случайно нашли клад с украшениями, сделанными из чистого золота, и драгоценными монетами. Ученые проведут анализ, чтобы выяснить состав металлов и причину, по которой находка находилась именно в данной местности.
В Дании найден клад с золотыми и драгоценными предметами VI века

Датские археологи в ходе запланированных раскопок случайно нашли клад с предметами из чистого золота и других драгоценных металлов. Монеты, бусы разных размеров и форм, браслеты на руку и медальоны на шею. Всего в кладе было 34 предмета, и 27 из них – золотые. Авторы экспедиции отметили, что сундук с драгоценностями был закопан относительно не глубоко, ведь найти его удалось благодаря простому металлоискателю. Далее клад будет исследован в специальных лабораториях более тщательно, возможно это поможет ученым понять происхождение данного «захоронения» и почему он оказался закопанным именно в этих местах.

Также эксперты предполагают, что золотые предметы принадлежали какому-то зажиточному человеку тех времен. В процессе дальнейших раскопок в этой местности археологи надеются отыскать еще несколько артефактов, это наводит на мысль, что люди того времени пытались таким образом задобрить богов. Ведь известно, что в 536 году случилось извержение вулкана и это привело к наступлению холодов, северная Европа переживала несколько лет с плохим урожаем.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:03

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