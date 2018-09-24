Apple намекнула о расширенияи возможностей камеры iPhone XS на ОС iOS 12.1 beta 1

Модель iPhone XS является популярной за счёт функции регулирования глубины резкости, а также боке после съемки. Специалисты Apple собираются интегрировать данную возможность и в ходе ведения съемки. Данным нововведением смогут воспользоваться непосредственно владельцы «яблочного» смартфона.В настоящее время функции глубины резкости, а также боке найти можно после того, как в портретном режиме будет нажата кнопка «Редактировать». Такая возможность в iOS 12 является доступной на стадии съемки. Сразу после того, как будет активирована камера, в «Портрете» появится необходимый слайдер. В настоящее время пока отсутствует информация о дате выхода штатной функции.