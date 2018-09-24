Apple намекнула о расширенияи возможностей камеры iPhone XS на ОС iOS 12.1 beta 1
Представители корпорации Apple намекнули о расширении возможностей камеры версии iPhone XS, работающей на обновлённой операционной системе iOS 12.1 beta 1. Данные сведения предоставило издание Macerkopf.
Модель iPhone XS является популярной за счёт функции регулирования глубины резкости, а также боке после съемки. Специалисты Apple собираются интегрировать данную возможность и в ходе ведения съемки. Данным нововведением смогут воспользоваться непосредственно владельцы «яблочного» смартфона.
В настоящее время функции глубины резкости, а также боке найти можно после того, как в портретном режиме будет нажата кнопка «Редактировать». Такая возможность в iOS 12 является доступной на стадии съемки. Сразу после того, как будет активирована камера, в «Портрете» появится необходимый слайдер. В настоящее время пока отсутствует информация о дате выхода штатной функции.
Модель iPhone XS является популярной за счёт функции регулирования глубины резкости, а также боке после съемки. Специалисты Apple собираются интегрировать данную возможность и в ходе ведения съемки. Данным нововведением смогут воспользоваться непосредственно владельцы «яблочного» смартфона.
В настоящее время функции глубины резкости, а также боке найти можно после того, как в портретном режиме будет нажата кнопка «Редактировать». Такая возможность в iOS 12 является доступной на стадии съемки. Сразу после того, как будет активирована камера, в «Портрете» появится необходимый слайдер. В настоящее время пока отсутствует информация о дате выхода штатной функции.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:05