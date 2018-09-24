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Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный смартфон CAT S48c

Компания Caterpillar анонсировала новый смартфон CAT S48c. Производители позиционируют устройство, как сверхпрочный гаджет.

Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный смартфон CAT S48c

На текущий момент отсутствует какая-либо достоверная информация, касательно данного смартфона, за исключением внешнего вида, а также мнения некоторых экспертов. Они говорят о том, что устройство будет работать на операционной системе Android. За производительность будет отвечать Qualcomm, вероятно Snapdragon, довольно популярный в настоящее время. Впрочем, наличие вместо него чипа от MediaTek также возможно.

Прочность устройства будет обеспечиваться, в первую очередь, конструкцией корпуса, а также материалами, из которых его изготовят. Вероятно, смартфон будет обладать довольно мощным каркасом из металла. Некоторые источники утверждают, что телефон будет работать d нескольких метрах под водой, а также о том, что он будет обладать сверхпрочным экраном. Цена смартфона, по мнению экспертов, составит 500 $.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:55

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