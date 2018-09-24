Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный смартфон CAT S48c

На текущий момент отсутствует какая-либо достоверная информация, касательно данного смартфона, за исключением внешнего вида, а также мнения некоторых экспертов. Они говорят о том, что устройство будет работать на операционной системе Android. За производительность будет отвечать Qualcomm, вероятно Snapdragon, довольно популярный в настоящее время. Впрочем, наличие вместо него чипа от MediaTek также возможно.Прочность устройства будет обеспечиваться, в первую очередь, конструкцией корпуса, а также материалами, из которых его изготовят. Вероятно, смартфон будет обладать довольно мощным каркасом из металла. Некоторые источники утверждают, что телефон будет работать d нескольких метрах под водой, а также о том, что он будет обладать сверхпрочным экраном. Цена смартфона, по мнению экспертов, составит 500 $.