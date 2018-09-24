Audi назвала цены на удлиненную версию кроссовера Audi Q2L

Новая версия «паркетника» Audi Q2L получила увеличенные размеры по сравнению с обычной Audi Q2. Также авто имеет видоизмененную внутреннюю компоновку, которая позволяет сделать машину более вместительной. Габаритные размеры транспортного средства составляют: в длину - 4236 мм, в ширину - 1785 мм, в высоту 1548 мм. При этом колесная база достигает 2628 мм. Новинка оснащается 1,4-литровым турбированным двигателем, как и в случае Q2. Мощность данного двигателя составляет 150 лошадей. Мотор работает с 7-диапазонной коробкой передач. Audi Q2L в базовой комплектации получит передний привод. В качестве опции предлагается система полного привода Quattro.Стартовая версия кросса в Китае стоит 2 200 000 рублей. «Топовая» комплектация стоит 2 792 000 рублей.