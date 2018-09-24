Виктория Боня «оставляет ребенка с болью в сердце» ради работы

«С чего Вы решили, что вообще знаете хоть что-то о моей жизни? Судите по каким критериям? Может в трудные минуты жизни рядом со мной были?», — нервничает Боня.

«Может, это вы вместо меня оставляете своего ребенка с болью в сердце, так как нужно содержать не только себя но и свою семью?», — продолжает знаменитость.

Один подписчик вообще написал, что никому не пожелал бы той славы, которая преследует Боню.И вот теперь она ему ответила и объяснила свой род деятельности. ДЗвезда сообщила, что вынуждена много трудиться, чтобы содержать свою семью. И именно ради работы она вынуждена оставлять дочку Анджелину.Теледива намекает, что расстаётся с дочуркой только вынужденно.Этому советчику девушка посоветовала заняться собственной жизнью, а не размышлять о том, как она зарабатывает.