Виктория Боня «оставляет ребенка с болью в сердце» ради работы
Бывшая звезда телепроекта "Дом-2", а ныне блогер и ведущая Виктория Боня на днях была раскритикована подписчиками, которые высказали предположение, что ребёнок, по всей вероятности, находится со своим отцом.
Один подписчик вообще написал, что никому не пожелал бы той славы, которая преследует Боню.
И вот теперь она ему ответила и объяснила свой род деятельности. ДЗвезда сообщила, что вынуждена много трудиться, чтобы содержать свою семью. И именно ради работы она вынуждена оставлять дочку Анджелину.
Теледива намекает, что расстаётся с дочуркой только вынужденно.
Этому советчику девушка посоветовала заняться собственной жизнью, а не размышлять о том, как она зарабатывает.
Один подписчик вообще написал, что никому не пожелал бы той славы, которая преследует Боню.
И вот теперь она ему ответила и объяснила свой род деятельности. ДЗвезда сообщила, что вынуждена много трудиться, чтобы содержать свою семью. И именно ради работы она вынуждена оставлять дочку Анджелину.
«С чего Вы решили, что вообще знаете хоть что-то о моей жизни? Судите по каким критериям? Может в трудные минуты жизни рядом со мной были?», — нервничает Боня.
Теледива намекает, что расстаётся с дочуркой только вынужденно.
«Может, это вы вместо меня оставляете своего ребенка с болью в сердце, так как нужно содержать не только себя но и свою семью?», — продолжает знаменитость.
Этому советчику девушка посоветовала заняться собственной жизнью, а не размышлять о том, как она зарабатывает.