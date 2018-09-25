Ученые: Машину времени Адольфа Гитлера нацисты спрятали в Южной Америке

Спорренберга вместе с другими военными преступниками судили в Польше. Все показания офицера, включая описание внешнего вида устройства (машина времени имела вид колокола высотой 4,5 метра, создающего при работе шум, напоминающий жужжание роя пчел), были засекречены. Польские специалисты отметили, что количество энергии, излучаемое машиной во время работы, выжигало всю растительность в радиусе 200 метров.Несмотря на обладание таким мощным устройством Гитлер одолеть антигитлеровскую коалицию не смог, поэтому решил отвезти аппарат в безопасное место в Южной Америке. Некоторые конспирологи утверждали, что машину времени на самом деле спрятали в Антарктиде или ее успели перехватить американцы. Стоит отметить, что разговоры на тему обладания нацистами машиной времени появились перед выходом третьего сезона фантастического сериала «Человек в высоком замке». В данном сериале показан мир, в котором победили нацисты, и где существуют изобретения, над которыми они работали во время Второй Мировой Войны.