Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись

Фанаты уже давно начали замечать, что в аккаунтах супругов в последнее время практически нет совместных фотографий. Они заподозрили, что у пары не все так хорошо. Позже появилась информация, что Дарья Мороз не живет с Константином Богомоловым еще с зимы. Однако сами супруги не давали комментариев по поводу своих отношений.Предположения фанатов оказались правдивы, пара действительно рассталась. Актриса и режиссер остались не только в хороших дружеских отношениях, они до сих пор работают вместе. Недавно стало известно, что Дарья Мороз сыграет главную роль в телесериале экс-супруга «Содержанки».