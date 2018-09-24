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Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись

34-летняя актриса Дарья Мороз и ее 42-летний супруг Константин Богомолов после восьми лет брака официально расстались. Пара долго пыталась сохранить брак ради единственной дочери, однако в итоге распалась и, сохранив дружеские отношения.

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись

Фанаты уже давно начали замечать, что в аккаунтах супругов в последнее время практически нет совместных фотографий. Они заподозрили, что у пары не все так хорошо. Позже появилась информация, что Дарья Мороз не живет с Константином Богомоловым еще с зимы. Однако сами супруги не давали комментариев по поводу своих отношений.

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись

Предположения фанатов оказались правдивы, пара действительно рассталась. Актриса и режиссер остались не только в хороших дружеских отношениях, они до сих пор работают вместе. Недавно стало известно, что Дарья Мороз сыграет главную роль в телесериале экс-супруга «Содержанки».


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30

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