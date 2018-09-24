АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ остановить рак
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Jaguar Land Rover в августе на российском рынке увеличил продажи на 36%

На российском рынке британский альянс Jaguar Land Rover в августе текущего года увеличил продажи транспортных средств на 36%. Согласно статистике, в прошлом месяце дилерам в России удалось реализовать 1 090 новых машин.

Jaguar Land Rover в августе на российском рынке увеличил продажи на 36%

Самой популярной моделью стал внедорожник Land Rover, в августе его купил 871 российский автолюбитель, что по сравнению с прошлым годом на 36% больше. Вторым по популярности автомобилем стал Jaguar, реализованный в количестве 157 экземпляров, это на 40% превышает показатели годом ранее.

В сентябре этого года на российский рынок была выведена обновлённая модификация внедорожника Range Rover 2019 модельного года и его спортивная версия. Дилеры предлагают автомобили по цене 5 059 000 – 7 008 000 рублей. Также в июле для россиян был открыт предзаказ на новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который скоро появится в продаже, его стоимость будет варьироваться от 5 825 000 до 7 353 000 рублей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В августе российские дилеры Genesis реализовали
В Тверской области 48-ми летняя женщина
Caterpillar анонсировала новый сверхпрочный
Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти
В Барселоне экстренное лечение проходит Монсеррат
Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин
Audi назвала цены на удлиненную версию кроссовера
ВОЗ: В мире ежегодно из-за алкоголя умирает три
Jaguar Land Rover в августе на российском рынке
Виктория Боня «оставляет ребенка с болью в
Ученые: Спорт положительно влияет на систему
Слухи о выходе Honor из состава Huawei были
Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных
Ученые разработали тест крови, способный выявить
«На районе»: Данила Козловский опубликовал
Автоэксперты рассказали, как выбрать бюджетные
Ученые нашли новый способ остановить рак
Звезда Comedy Woman Елена Борщева кардинально
В Сети появилось видео нового Huawei Mate 20
Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию
Названы 3 наиболее интересных концепта советских
Станислав Черчесов объявит в октябре состав
«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi
Алексей Герман-младший поддержал ограничение
Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал
В Омске пропала девушка с рыжими волосами и
«В драку за Бузову»: Ухажеры Ольги на проекте
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского
В TENAA появилась не анонсированная версия
Просмотреть все новости