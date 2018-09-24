Jaguar Land Rover в августе на российском рынке увеличил продажи на 36%

Самой популярной моделью стал внедорожник Land Rover, в августе его купил 871 российский автолюбитель, что по сравнению с прошлым годом на 36% больше. Вторым по популярности автомобилем стал Jaguar, реализованный в количестве 157 экземпляров, это на 40% превышает показатели годом ранее.В сентябре этого года на российский рынок была выведена обновлённая модификация внедорожника Range Rover 2019 модельного года и его спортивная версия. Дилеры предлагают автомобили по цене 5 059 000 – 7 008 000 рублей. Также в июле для россиян был открыт предзаказ на новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который скоро появится в продаже, его стоимость будет варьироваться от 5 825 000 до 7 353 000 рублей.