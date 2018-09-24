Основная камера смартфона Galaxy A9 Star Pro получит четыре модуля
На октябрьской презентации компания Samsung может показать новый смартфон Galaxy A9 Star Pro. В приглашениях, разосланных компанией Samsung, содержалась надпись «4x fun», которая может указывать на наличие у смартфона четверной камеры.
Ранее на рендерах Galaxy A9 Star Pro эксперты увидели необычный блок, состоящий из нескольких камер. Позднее появились его предварительные технические характеристики. Так, основная камера получит 24-мегапиксельный датчик, второй сенсор — 10 мегапикселей, камера с широкоугольной оптикой — 8 мегапикселей, и сенсорный модуль для анализа глубины — 5 мегапикселей. В сумме разрешающая способность такого блока составит 47 млн пикселей.
Кроме четверной камеры аппарат получит фронтальную 24-мегапиксельную камеру, работающую на основе сенсора Sony IMX576. Помимо этого, новый смартфон Galaxy A9 Star Pro будет обладать 6,28-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD+. Сама компания Samsung пока эту информацию оставила без комментариев.
Ранее на рендерах Galaxy A9 Star Pro эксперты увидели необычный блок, состоящий из нескольких камер. Позднее появились его предварительные технические характеристики. Так, основная камера получит 24-мегапиксельный датчик, второй сенсор — 10 мегапикселей, камера с широкоугольной оптикой — 8 мегапикселей, и сенсорный модуль для анализа глубины — 5 мегапикселей. В сумме разрешающая способность такого блока составит 47 млн пикселей.
Кроме четверной камеры аппарат получит фронтальную 24-мегапиксельную камеру, работающую на основе сенсора Sony IMX576. Помимо этого, новый смартфон Galaxy A9 Star Pro будет обладать 6,28-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD+. Сама компания Samsung пока эту информацию оставила без комментариев.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 20:20