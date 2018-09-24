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Ученые: Спорт положительно влияет на систему мужской репродукции

Ученые европейских университетов Авейру и Вулвергемптона объединили усилия для того, чтобы выяснить, как именно спорт влияет на качество мужской репродукции. Результаты исследований опубликованы в научных изданиях.

Ученые: Спорт положительно влияет на систему мужской репродукции

Авторы исследований наткнулись на информацию о пользе спорта для мужской половины человечества. Также шла речь о том, что регулярные и не слишком интенсивные упражнения способны привести в порядок сердечно-сосудистую систему, нормализовать вес и держать его в оптимальном объеме. С помощью спорта можно вылечить диабет второго типа, замедлить развитие болезни Альцгеймера, наладить психическое состояние, нормализовать сон. Еще было упомянуто мнение о положительном влиянии спорта на репродуктивную систему мужчин. Средняя нагрузка от физических упражнений: плавание, бег трусцой, метание и т.д. способствует полноценному выделению гормона тестостерон.

Ученые решили провести эксперимент на добровольцах, и результаты подтвердили теорию - легкие, неинтенсивные упражнения положительно влияют на мужские половые органы, а точнее на функциональность яичек. Уровень выделения сперматозоидов в них не меняется, это же касается и гормональной сыворотки. Что касается мужчин, занимающихся интенсивными видами спорта, то они более подвержены навредить своему здоровью перенапряжением от нагрузок. Однако полноценный отдых и «разгрузка» помогают восстановить функции репродуктивной системы.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:46

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