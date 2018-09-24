В Севастополе на небе местные жители увидели лучи планеты Нибиру

Население Севастополя очень перепугалось. Подобных лучей Нибиру они пока не видели. Космический объект не вышел полностью, он показал только гигантские лучи. Местные жители начали обсуждать в Сети данное странное явление. Когда в небе появились лучи Нибиру, крымчане очень испугались, вспомнив прогнозируемый конец света. Пока конспирологи придерживаются своей идеи. Они вначале заявили, что смертоносная Нибиру столкнется с Планетой 23 сентября. Поздней появились сообщения, что данное вторжение началось 22 сентября, но в реальности ничего пока не произошло.Большинство землян начали уже высмеивать идеи, касающиеся скорого гравитационного апокалипсиса, а также поглощения Земли энергией Нибиру. По словам уфологов, Планета Х поглотит всё-таки Голубую планету, вначале раздробив ее на мелкие фрагменты. Потом она займет место Земли в Солнечной системе. Учитывая появляющиеся признаки катастрофы, данные прогнозы вызывают ужас у самых ярых скептиков.