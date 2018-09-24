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Слухи о выходе Honor из состава Huawei были опровергнуты президентом компании

Компания Honor не намерена выходить из состава Huawei. Об этом недавно заявил Жао Минг, президент подразделения Honor, опровергнув появившиеся слухи.

Слухи о выходе Honor из состава Huawei были опровергнуты президентом компании

Некоторое время назад китайские СМИ подняли тему, касательно решения Honor стать наконец отдельным брендом, что не удивительно, с учетом его популярности. Данное подразделение предлагает смартфоны с отличными характеристиками и, при этом, по приемлемой цене. Флагманы Huawei наоборот метят в более высокий ценовой сегмент и, таким образом, происходит охват большей части рынка. Уход Honor из состава материнской компании сильно повлиял бы на популярность брендов, впрочем, президент Honor опроверг эти слухи, по его словам, не имеющие основания.

Кроме того, было сделано заявление о том, что цели обоих компаний сейчас одни – доминировать на рынке смартфонов. Таким образом, Huawei и Honоr планируют вместе достигать поставленной задачи. С учетом охвата большего количества ценовых сегментов, популярность брендов со временем будет лишь возрастать.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:37

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