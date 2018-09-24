В NASA создали видео со сменой дня и ночи на Луне

Для создания видеоряда эксперты воспользовались данными, полученными от межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Космический аппарат собирались использовать в течение одного года, но количество лунных аномалий продлило миссию на девять лет. За основу ландшафта Луны была взята трехмерная цифровая модель спутника Земли, на которой были учтены все низменности и возвышенности. Такая подробность при составлении материала позволила максимально точно показать, как день сменяется ночью.Стоит отметить, что смена времени суток на Луне отличается от аналогичного явления на Земле. Переход дня к ночи на земном спутнике в основном зависит от реальных углов Солнца.