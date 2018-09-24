Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных автомобилей

Данная машина поучаствовала в нескольких краш-тестах, которые проводят для каждого нового автомобиля, доступного для покупки. Тесты имели различный характер для того, чтобы выявить слабые места конструкции и уровень безопасности пассажиров, в случае аварийной ситуации. Эксперты, на основе полученных данных, оценили Model 3 на 5 из 5 возможных баллов во всех тестах, в которых было принято участие. Это выдающийся уровень безопасности даже по современным меркам.Стоит отметить, что предыдущие модели от Tesla, Model S и Model X также получили высшие балы в данном тесте. Некоторые аналитики, впрочем, с недоверием высказываются о такой системе оценки безопасности пассажиров, ссылаясь на то, что тормозной путь автомобиля не на много больше, чем у других современных автомобилей.