Станислав Черчесов объявит в октябре состав российской команды для игры в «Лиге наций»

По словам главного тренера сборной России по футболу, заявка на матч будет объявлена первого или второго числа. Также Черчесов отметил, что говорить о приглашении в состав команды голкипера Игоря Акинфеева пока рано, потому что после его медицинского обследования есть некоторые вопросы, которые нуждаются в обсуждении.Стоит отметить, что российская сборная на выезде в рамках стартового матча «Лига наций» обыграла команду Турции со счётом 2:1. Затем на товарищеской встрече выиграла у футболистов из Чехии (5:1).