Станислав Черчесов объявит в октябре состав российской команды для игры в «Лиге наций»
Станислав Черчесов сообщил о том, что состав команды сборной России, которая будет играть в рамках матча «Лига наций», он объявит в начале октября. В Калининграде россияне сыграют против шведов 11 октября, а в Сочи им предстоит игра с турецкой командой 14 октября.
По словам главного тренера сборной России по футболу, заявка на матч будет объявлена первого или второго числа. Также Черчесов отметил, что говорить о приглашении в состав команды голкипера Игоря Акинфеева пока рано, потому что после его медицинского обследования есть некоторые вопросы, которые нуждаются в обсуждении.
Стоит отметить, что российская сборная на выезде в рамках стартового матча «Лига наций» обыграла команду Турции со счётом 2:1. Затем на товарищеской встрече выиграла у футболистов из Чехии (5:1).
По словам главного тренера сборной России по футболу, заявка на матч будет объявлена первого или второго числа. Также Черчесов отметил, что говорить о приглашении в состав команды голкипера Игоря Акинфеева пока рано, потому что после его медицинского обследования есть некоторые вопросы, которые нуждаются в обсуждении.
Стоит отметить, что российская сборная на выезде в рамках стартового матча «Лига наций» обыграла команду Турции со счётом 2:1. Затем на товарищеской встрече выиграла у футболистов из Чехии (5:1).
Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 12:13