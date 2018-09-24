АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый способ остановить рак
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Станислав Черчесов объявит в октябре состав российской команды для игры в «Лиге наций»

Станислав Черчесов сообщил о том, что состав команды сборной России, которая будет играть в рамках матча «Лига наций», он объявит в начале октября. В Калининграде россияне сыграют против шведов 11 октября, а в Сочи им предстоит игра с турецкой командой 14 октября.
Станислав Черчесов объявит в октябре состав российской команды для игры в «Лиге наций»

По словам главного тренера сборной России по футболу, заявка на матч будет объявлена первого или второго числа. Также Черчесов отметил, что говорить о приглашении в состав команды голкипера Игоря Акинфеева пока рано, потому что после его медицинского обследования есть некоторые вопросы, которые нуждаются в обсуждении.

Стоит отметить, что российская сборная на выезде в рамках стартового матча «Лига наций» обыграла команду Турции со счётом 2:1. Затем на товарищеской встрече выиграла у футболистов из Чехии (5:1).


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Спорт положительно влияет на систему
Слухи о выходе Honor из состава Huawei были
Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных
Ученые разработали тест крови, способный выявить
«На районе»: Данила Козловский опубликовал
Автоэксперты рассказали, как выбрать бюджетные
Ученые нашли новый способ остановить рак
Звезда Comedy Woman Елена Борщева кардинально
В Сети появилось видео нового Huawei Mate 20
Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию
Названы 3 наиболее интересных концепта советских
Станислав Черчесов объявит в октябре состав
«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi
Алексей Герман-младший поддержал ограничение
Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал
В Омске пропала девушка с рыжими волосами и
«В драку за Бузову»: Ухажеры Ольги на проекте
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского
В TENAA появилась не анонсированная версия
Премьер-министр Японии планирует обсудить
Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в
Беременная близнецами Меган Маркл показала
Google Chrome получил темную тему интерфейса
МКБ справился со стресс-тестом
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на
Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка
В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery
В Астрахани будет отключена горячая вода
Ученый Дэвид Джейкобс раскрыл подробности
Просмотреть все новости