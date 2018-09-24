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Ученые разработали тест крови, способный выявить острое недосыпание

Британскими учеными разработан тест крови, который способен выявить острое недосыпание. Данным тестом заинтересовались уже транспортные компании, планирующие с его помощью проверять водителей-дальнобойщиков.

Ученые разработали тест крови, способный выявить острое недосыпание

Из статистики следует, что недосыпание и переутомление значительно повышают вероятность ДТП. Нехватка 2 часов сна может увеличить риск аварий практически вдвое. Между тем недосыпание опасно как для водителей, так и для машинистов, пилотов и прочих представителей индустрии транспорта. По мнению экспертов в ближайшее время полицейские вряд ли приступят к проверке водителей на недосып, но транспортные компании способны создать такую практику. Здесь весьма кстати является открытие, которое сделано Саймоном Арчером, работающим в Университете Суррея. Учёный смог в крови выявить биологические маркеры, которые указывают на острое недосыпание.

Саймон Арчер смог создать тест, способный выявлять с точностью до 92% острую нехватку сна, но точность выявления у людей хронического недосыпа оставляет пока желать лучшего. В данном случае показатель составляет только 57%.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:19

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