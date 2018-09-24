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Названы 3 наиболее интересных концепта советских автопроизводителей

Отечественное издание iReactor показало 3 автомобиля отечественных марок, не вошедших в серийное производство. Концепты показались экспертам весьма интересными, несмотря на отсутствие популярности в СССР.

Названы 3 наиболее интересных концепта советских автопроизводителей


На первом месте располагается ВАЗ-2103 Porshe. Данный автомобиль был создан, когда отечественные мастера обратись к немецкой компании с просьбой улучшить дизайн. Зарубежные специалисты заменили бампера на пластиковые, убрали все хромированные части автомобиля, сменили внешний вид радиатора, а также “усложнили” некоторые элементы в салоне. На втором месте находится прототип пикапа, ВАЗ22106 Турист. Не смотря на то, что он был создан в единственном экземпляре, автомобиль является не плохой альтернативой современным пикапам, в связи с наличием огромного багажного отделения.

Третье место занимает Москвич-2142. От привычной версии, вошедшей в массовое производство, данный автомобиль существенных различий не имеет, несмотря на то, что обладает рядом “косметических” особенностей, а также наличием собственного багажного отделения.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:22

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