Названы 3 наиболее интересных концепта советских автопроизводителей

На первом месте располагается ВАЗ-2103 Porshe. Данный автомобиль был создан, когда отечественные мастера обратись к немецкой компании с просьбой улучшить дизайн. Зарубежные специалисты заменили бампера на пластиковые, убрали все хромированные части автомобиля, сменили внешний вид радиатора, а также “усложнили” некоторые элементы в салоне. На втором месте находится прототип пикапа, ВАЗ22106 Турист. Не смотря на то, что он был создан в единственном экземпляре, автомобиль является не плохой альтернативой современным пикапам, в связи с наличием огромного багажного отделения.Третье место занимает Москвич-2142. От привычной версии, вошедшей в массовое производство, данный автомобиль существенных различий не имеет, несмотря на то, что обладает рядом “косметических” особенностей, а также наличием собственного багажного отделения.