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«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi опубликовала тизер к старту продаж Mi 8 Lite

Китайская компания Xiaomi на официальной страничке Twitter представила тизер о старте продаж нового Xiaomi Mi 8 Lite на территории Китая. Однако авторы поинтересовались у читателей, в какой стране после Китая стоит начать продажи новинки.

«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi опубликовала тизер к старту продаж Mi 8 Lite

Несколько дней назад прошла презентация флагманских новинок от компании Xiaomi - Mi 8 Lite и Mi 8 Pro. И уже на завтра намечен глобальный старт продаж в Китае, наряду с этим в Twitter корпорации появился тизер одного из флагманов Xiaomi. Также авторы поста задали читателям вопрос касательно следующей страны, где бы им хотелось, чтобы начались продажи девайсов. Любопытно отметить, что директор по маркетингу Донован Сунг обмолвился о запуске флагманской линейки на всех самых крупных рынках мира.

Xiaomi Mi 8 Lite заявлен как флагман с расширенными игровыми возможностями, которые обеспечит чип процессора Snapdragon 660. На экране в 6,26 дюймов на 2280 x 1080 точек работа и игры станут вполне полноценными, и без лишнего дискомфорта. Батарея на 3350 мАч, объем памяти представлен в трех вариантах: 4\64 Гб; 6\64 Гб;6\128 Гб. На тыльной части корпуса установлена двойная камера на 12 и 5 Мп, а рядом расположена панель с датчиком отпечатков пальцев. Лицевая камера обрадует всех без исключения любителей делать «селфи», ведь она получила разрешение в 24 Мп.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:04

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