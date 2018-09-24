АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Алексей Герман-младший поддержал ограничение зарубежных фильмов в прокате

Алексей Герман-младший поддерживает идею министра культуры РФ Владимира Мединского о квотировании отечественных фильмов. Об этом режиссер заявил на 16-ом Международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Алексей Герман-младший поддержал ограничение зарубежных фильмов в прокате

Режиссер на примере своих картин «Под электрическими облаками» и «Довлатов» объяснил, почему необходимо вводить квотирование. Первый фильм Германа-младшего провалился в прокате, а вот второй имел большой успех. Причины этого кроются в зарубежных блокбастерах, с которыми лента «Под электрическими облаками» не смогла конкурировать.

По словам Алексея Германа-младшего, он согласен не со всеми предложениями Владимира Мединского, но ограничить прокат до трех десятков зарубежных фильмов в год необходимо. Во всяком случае, если результаты окажутся не утешительными, квотирование можно будет отменить. Режиссер Алексей Герман-младший знаменит своими необычными историческими драмами. Во время съемок фильмов он старается акцентировать внимание не на достоверности, а на том, как ту или иную эпоху воспринимает современная аудитория.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Черчесов объявит в октябре состав
«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi
Алексей Герман-младший поддержал ограничение
Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал
В Омске пропала девушка с рыжими волосами и
«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского
В TENAA появилась не анонсированная версия
Премьер-министр Японии планирует обсудить
Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в
Беременная близнецами Меган Маркл показала
Google Chrome получил темную тему интерфейса
МКБ справился со стресс-тестом
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на
Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка
В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery
В Астрахани будет отключена горячая вода
Ученый Дэвид Джейкобс раскрыл подробности
Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со
Кристина Орбакайте вместе с семьей окончательно
Александра Ревву сочинский певец обвиняет в
Новый заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил
Новый законопроект может существенно снизить
Владелец Chevrolet Camaro оснастил авто огромными
Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в
Старшая дочь Михаила Турецкого сыграла свадьбу
Honda CR-V возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов на
Всем желающим стала доступна iOS 12.1 с
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Просмотреть все новости