Алексей Герман-младший поддержал ограничение зарубежных фильмов в прокате

Режиссер на примере своих картин «Под электрическими облаками» и «Довлатов» объяснил, почему необходимо вводить квотирование. Первый фильм Германа-младшего провалился в прокате, а вот второй имел большой успех. Причины этого кроются в зарубежных блокбастерах, с которыми лента «Под электрическими облаками» не смогла конкурировать.По словам Алексея Германа-младшего, он согласен не со всеми предложениями Владимира Мединского, но ограничить прокат до трех десятков зарубежных фильмов в год необходимо. Во всяком случае, если результаты окажутся не утешительными, квотирование можно будет отменить. Режиссер Алексей Герман-младший знаменит своими необычными историческими драмами. Во время съемок фильмов он старается акцентировать внимание не на достоверности, а на том, как ту или иную эпоху воспринимает современная аудитория.