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«На районе»: Данила Козловский опубликовал трейлер нового фильма

Российский актер Данила Козловский в своем Instagram-аккаунте опубликовал трейлер новой кинокартины Ольги Зуевой. В фильме под названием «На районе» артист сыграл главную роль.

«На районе»: Данила Козловский опубликовал трейлер нового фильма

Фильм рассказывает о двух «закадычных» друзьях. Приятели, переступая закон, пытаются заработать на обеспеченную жизнь. Сценарий к киноленте «На районе» написала Ольга Зуева. Также она выступила в роли режиссёра данной картины. Стоит отметить, что кинофильм принимал участие на прошедшем кинофестивале «Кинотавр-2018» в программе дебютов.

«На районе»: Данила Козловский опубликовал трейлер нового фильма

Кроме Данила Козловского в ленте снимались Елена Оболенская, Илья Маланин, Ангелина Стречина, Эдгар Гизатуллин, Андрей Амшинский и другие актеры. В кинопрокат «На районе» выйдет 4 октября.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10

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