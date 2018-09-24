«На районе»: Данила Козловский опубликовал трейлер нового фильма
Российский актер Данила Козловский в своем Instagram-аккаунте опубликовал трейлер новой кинокартины Ольги Зуевой. В фильме под названием «На районе» артист сыграл главную роль.
Фильм рассказывает о двух «закадычных» друзьях. Приятели, переступая закон, пытаются заработать на обеспеченную жизнь. Сценарий к киноленте «На районе» написала Ольга Зуева. Также она выступила в роли режиссёра данной картины. Стоит отметить, что кинофильм принимал участие на прошедшем кинофестивале «Кинотавр-2018» в программе дебютов.
Кроме Данила Козловского в ленте снимались Елена Оболенская, Илья Маланин, Ангелина Стречина, Эдгар Гизатуллин, Андрей Амшинский и другие актеры. В кинопрокат «На районе» выйдет 4 октября.
Фильм рассказывает о двух «закадычных» друзьях. Приятели, переступая закон, пытаются заработать на обеспеченную жизнь. Сценарий к киноленте «На районе» написала Ольга Зуева. Также она выступила в роли режиссёра данной картины. Стоит отметить, что кинофильм принимал участие на прошедшем кинофестивале «Кинотавр-2018» в программе дебютов.
Кроме Данила Козловского в ленте снимались Елена Оболенская, Илья Маланин, Ангелина Стречина, Эдгар Гизатуллин, Андрей Амшинский и другие актеры. В кинопрокат «На районе» выйдет 4 октября.