Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены лазерные лучи, исходящие с Сатурна. Пользователи Интернета озадачены необычным явлением, по их мнению, любо это мистика, либо пришельцы, защищающие свою планету.
Видеоролик в Сеть выложил любитель-астроном, наблюдающий за небом продолжительное время, разыскивая аномалии в космическом пространстве. Также эксперт внимательно изучает поверхность земного спутника, демонстрируя общественности интересные видеоматериалы. В настоящее время речь идёт о Сатурне и исходящих от планеты странных лучах. По словам очевидца, он случайно наткнулся на контраст и насыщенное излучение небесного тела, что его очень поразило.
Такой сюжет пользователи не смогли оставить без внимания, в комментариях к видео одни отметили, что это пришельцы с Сатурна отстаивают свою территорию, защищаясь зафиксированными лазерными лучами. Другие считают, что это мистификация, а кто-то просто насладился необычным красочным зрелищем.
Видеоролик в Сеть выложил любитель-астроном, наблюдающий за небом продолжительное время, разыскивая аномалии в космическом пространстве. Также эксперт внимательно изучает поверхность земного спутника, демонстрируя общественности интересные видеоматериалы. В настоящее время речь идёт о Сатурне и исходящих от планеты странных лучах. По словам очевидца, он случайно наткнулся на контраст и насыщенное излучение небесного тела, что его очень поразило.
Такой сюжет пользователи не смогли оставить без внимания, в комментариях к видео одни отметили, что это пришельцы с Сатурна отстаивают свою территорию, защищаясь зафиксированными лазерными лучами. Другие считают, что это мистификация, а кто-то просто насладился необычным красочным зрелищем.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:47