Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети

Видеоролик в Сеть выложил любитель-астроном, наблюдающий за небом продолжительное время, разыскивая аномалии в космическом пространстве. Также эксперт внимательно изучает поверхность земного спутника, демонстрируя общественности интересные видеоматериалы. В настоящее время речь идёт о Сатурне и исходящих от планеты странных лучах. По словам очевидца, он случайно наткнулся на контраст и насыщенное излучение небесного тела, что его очень поразило.Такой сюжет пользователи не смогли оставить без внимания, в комментариях к видео одни отметили, что это пришельцы с Сатурна отстаивают свою территорию, защищаясь зафиксированными лазерными лучами. Другие считают, что это мистификация, а кто-то просто насладился необычным красочным зрелищем.