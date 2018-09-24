В Омске пропала девушка с рыжими волосами и татуировкой льва

Как стало известно, мать пропавшей заявила о ее отсутствии представителям местной полиции на следующий день. 23 сентября девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Связаться с ней каким-либо способом также не удалось. Представители полиции проводят активные поисковые работы исчезнувшей на вокзалах, в парках, а также других местах, где, по их мнению, может находиться подросток. Кроме того, ведется опрос друзей на предмет информации любого рода, касательно ее настоящего местоположения.С виду девушке 16 лет, ее рост составляет 168 см, среднее телосложение. У нее прямые рыжие волосы немного ниже плеч, глаза голубого цвета. На момент пропажи была одета в короткую куртку розового цвета, короткие джинсы синего цвета, синие кроссовки, а также розовую рубашку. Любую информацию касательно текущего местоположения девушки просят сообщать в местное отделение полиции.