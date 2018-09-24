АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

В Омске пропала девушка с рыжими волосами и татуировкой льва

23 сентября в Омске объявлена пропавшей 17-летняя девушка. К особым приметам причисляют ярко-рыжие волосы, а также тату в виде головы льва на запястье.

В Омске пропала девушка с рыжими волосами и татуировкой льва

Как стало известно, мать пропавшей заявила о ее отсутствии представителям местной полиции на следующий день. 23 сентября девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Связаться с ней каким-либо способом также не удалось. Представители полиции проводят активные поисковые работы исчезнувшей на вокзалах, в парках, а также других местах, где, по их мнению, может находиться подросток. Кроме того, ведется опрос друзей на предмет информации любого рода, касательно ее настоящего местоположения.

С виду девушке 16 лет, ее рост составляет 168 см, среднее телосложение. У нее прямые рыжие волосы немного ниже плеч, глаза голубого цвета. На момент пропажи была одета в короткую куртку розового цвета, короткие джинсы синего цвета, синие кроссовки, а также розовую рубашку. Любую информацию касательно текущего местоположения девушки просят сообщать в местное отделение полиции.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Черчесов объявит в октябре состав
«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi
Алексей Герман-младший поддержал ограничение
Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал
В Омске пропала девушка с рыжими волосами и
«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского
В TENAA появилась не анонсированная версия
Премьер-министр Японии планирует обсудить
Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в
Беременная близнецами Меган Маркл показала
Google Chrome получил темную тему интерфейса
МКБ справился со стресс-тестом
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на
Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка
В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery
В Астрахани будет отключена горячая вода
Ученый Дэвид Джейкобс раскрыл подробности
Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со
Кристина Орбакайте вместе с семьей окончательно
Александра Ревву сочинский певец обвиняет в
Новый заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил
Новый законопроект может существенно снизить
Владелец Chevrolet Camaro оснастил авто огромными
Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в
Старшая дочь Михаила Турецкого сыграла свадьбу
Honda CR-V возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов на
Всем желающим стала доступна iOS 12.1 с
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Просмотреть все новости