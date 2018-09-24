В Омске пропала девушка с рыжими волосами и татуировкой льва
23 сентября в Омске объявлена пропавшей 17-летняя девушка. К особым приметам причисляют ярко-рыжие волосы, а также тату в виде головы льва на запястье.
Как стало известно, мать пропавшей заявила о ее отсутствии представителям местной полиции на следующий день. 23 сентября девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Связаться с ней каким-либо способом также не удалось. Представители полиции проводят активные поисковые работы исчезнувшей на вокзалах, в парках, а также других местах, где, по их мнению, может находиться подросток. Кроме того, ведется опрос друзей на предмет информации любого рода, касательно ее настоящего местоположения.
С виду девушке 16 лет, ее рост составляет 168 см, среднее телосложение. У нее прямые рыжие волосы немного ниже плеч, глаза голубого цвета. На момент пропажи была одета в короткую куртку розового цвета, короткие джинсы синего цвета, синие кроссовки, а также розовую рубашку. Любую информацию касательно текущего местоположения девушки просят сообщать в местное отделение полиции.
Как стало известно, мать пропавшей заявила о ее отсутствии представителям местной полиции на следующий день. 23 сентября девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Связаться с ней каким-либо способом также не удалось. Представители полиции проводят активные поисковые работы исчезнувшей на вокзалах, в парках, а также других местах, где, по их мнению, может находиться подросток. Кроме того, ведется опрос друзей на предмет информации любого рода, касательно ее настоящего местоположения.
С виду девушке 16 лет, ее рост составляет 168 см, среднее телосложение. У нее прямые рыжие волосы немного ниже плеч, глаза голубого цвета. На момент пропажи была одета в короткую куртку розового цвета, короткие джинсы синего цвета, синие кроссовки, а также розовую рубашку. Любую информацию касательно текущего местоположения девушки просят сообщать в местное отделение полиции.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:28