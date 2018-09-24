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«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал фото со змеей

Евгений Петросян в данное время разводится со своей женой Еленой Степаненко. 73-летний комик в своем аккаунте Instagram опубликовал снимок со змеей, который подписал: «Пригрел на груди».

«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал фото со змеей

На публикации питон обмотал шею юмориста. Пост за сутки сумел собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 140 комментариев. Поклонники подозревают, что артист сравнил змею с Еленой Степаненко, при этом не просто так. У Евгения Петросяна большое наследство, которое он не желает делить с супругой. Артистка добивается этого, хоть не проживает с мужем уже около десяти лет.

«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал фото со змеей

Фанаты звездной семьи отметили, что снимок с питоном на груди шоумена стал пророческим. Евгений Ваганович продолжает усугублять ситуацию, продолжая выставлять супругу в плохом свете.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:36

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