«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал фото со змеей

На публикации питон обмотал шею юмориста. Пост за сутки сумел собрать около 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 140 комментариев. Поклонники подозревают, что артист сравнил змею с Еленой Степаненко, при этом не просто так. У Евгения Петросяна большое наследство, которое он не желает делить с супругой. Артистка добивается этого, хоть не проживает с мужем уже около десяти лет.Фанаты звездной семьи отметили, что снимок с питоном на груди шоумена стал пророческим. Евгений Ваганович продолжает усугублять ситуацию, продолжая выставлять супругу в плохом свете.