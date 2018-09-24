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«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте устроили потасовку

В шоу «Замуж за Бузову» закипели страсти.

Накануне в пятой части телепроекта ухажеры звезды устроили самую настоящую драку.

«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте устроили потасовку

Одним из героев стал Валентин Коробков, которого не очень любят остальные мужчины. Кстати, они уже не первый раз пытаются очернить Валю в глазах Оли, но прямых доказательств еще не было.

И вот Валентин Назаров, который также бьется за сердце звезды, нашёл компрометирующий материал на Коробкова и предоставил его Ольге. Но Бузова не стала разбираться в ситуации и сделала предположение, что другие участники просто захотели слить сильного конкурента Коробкова.

«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте устроили потасовку

Знаменитость предоставила возможность ухажерам разобраться ситуации самим. И вот Коробков пришёл к парням, снимая на ходу пиджак. Мужчина явно хотел подраться, однако первым дракон начал Александр Гринев.

«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте устроили потасовку

Хейтеры и даже поклонники Бузовой отметили, что девушка остается верна себе: опять столкнула людей, а сама осталась в стороне.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24

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