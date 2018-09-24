Автоэксперты рассказали, как выбрать бюджетные зимние шины

Предлагается приобрести шины известной компании Nordman, входящей в структуру Nokian. Тринадцатидюймовая шина расценивается в 2 500 рублей. В данном случае на протекторе остаётся большинство компонентов оригинального варианта. Эксперты из недостатков упомянули увеличенный уровень шума, не особо хорошую курсовую устойчивость, длинный тормозной путь, наблюдаемый на асфальтовом сухом покрытии.На территории Российской Федерации к покупке предлагаются покрышки компании Kleber, подконтрольной Michelin. Данные покрышки предлагают в диаметрах 13 – 17 дюймов. Стартовая их стоимость составляет 2 500 руб. Среди отечественных изготовителей стоит отметить марку Cordiant. В свою очередь шины этой марки могут сохранить свойства при температуре минус 53 градуса.