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В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского района отключат горячую воду

В Волгограде в жилых домах Дзержинского района в ближайшие дни запланировано отключение горячей воды. По причине плановых работ на линиях без горячего водоснабжения останутся жители нескольких улиц.
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского района отключат горячую воду

Согласно данным коммунальной организации, в период с 24 по 26 сентября плановое отключение горячей воды произойдёт в домах по улице Аракская, расположенных по нечётной стороне, от No 29 по No35. К тому же отключения коснутся домов No1 по улице Безымянная, по улице Хорошева под No 14 и 20, а также в школе-интернате No2 и госпитале МВД. В период с 25 по 28 сентября горячее водоснабжение будет отключено в посёлке Аэропорт в домах No18-21.

Ранее на короткое время горячую воду отключали в других районах Волгограда – Центральном, Ворошиловском и в Краснооктябрьском.


 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 11:14

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