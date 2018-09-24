В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского района отключат горячую воду

Согласно данным коммунальной организации, в период с 24 по 26 сентября плановое отключение горячей воды произойдёт в домах по улице Аракская, расположенных по нечётной стороне, от No 29 по No35. К тому же отключения коснутся домов No1 по улице Безымянная, по улице Хорошева под No 14 и 20, а также в школе-интернате No2 и госпитале МВД. В период с 25 по 28 сентября горячее водоснабжение будет отключено в посёлке Аэропорт в домах No18-21.Ранее на короткое время горячую воду отключали в других районах Волгограда – Центральном, Ворошиловском и в Краснооктябрьском.