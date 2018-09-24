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Премьер-министр Японии планирует обсудить проблемы Северной Кореи с Трампом

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии, Есихидэ Суга объявил о намерении премьер-министра Сидзо Абэ 26 сентября присутствовать на заседании ООН. В ходе заседания, Сидзо Абэ собирается обсудить с Трампом дальнейшее партнерство, а также проблемы Северной Кореи.

Премьер-министр Японии планирует обсудить проблемы Северной Кореи с Трампом

Как стало известно из некоторых газет Японии, премьер-министр желает провести переговоры с президентом США. Целью переговоров станет дальнейшее сотрудничество, в частности торговое, на взаимовыгодных условиях. Трамп в одном из публичных заявлений назвал Японию одной из целей “торговой войны”, в связи с тем, что текущие взаимоотношения государств не слишком выгодны США, по мнению президента.

Также, была освещена еще одна цель Сидзо Абэ – обсудить проблематику Северной Кореи. Даная проблема, на текущий момент, приводит к немалым волнениям в США. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству на равных условиях, державы направят совместные усилия для урегулирования сложившейся в Северной Корее ситуации.


 
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Политика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:59

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