Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье
В Приморье в результате прямого столкновения КамАЗа и иномарки погибли два человека - женщина и ребенок. По словам представителя регионального УМВД России, водитель, не убедившись в безопасности маневра, выехал со своей полосы и спровоцировал ДТП.
Происшествие произошло на 35-ом километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница. Toyota Vista находилась под управлением 30-летнего мужчины. КамАЗ был под управлением 24-летнего водителя. Согласно предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Уссурийска. Водитель Toyota Vista хотел совершить обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной. В Toyota находились четыре человека, среди которых присутствовала погибшая позднее 14-летняя девочка. Отмечается, что не пристегнутый ремнем безопасности ребенок сидел на переднем сидении.
Водителя Toyota и пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в госпиталь. В 2018 году мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скоростного режима и не соблюдение правил перевозки детей.
Происшествие произошло на 35-ом километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница. Toyota Vista находилась под управлением 30-летнего мужчины. КамАЗ был под управлением 24-летнего водителя. Согласно предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Уссурийска. Водитель Toyota Vista хотел совершить обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной. В Toyota находились четыре человека, среди которых присутствовала погибшая позднее 14-летняя девочка. Отмечается, что не пристегнутый ремнем безопасности ребенок сидел на переднем сидении.
Водителя Toyota и пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в госпиталь. В 2018 году мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скоростного режима и не соблюдение правил перевозки детей.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:50