Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье

Происшествие произошло на 35-ом километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница. Toyota Vista находилась под управлением 30-летнего мужчины. КамАЗ был под управлением 24-летнего водителя. Согласно предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Уссурийска. Водитель Toyota Vista хотел совершить обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной. В Toyota находились четыре человека, среди которых присутствовала погибшая позднее 14-летняя девочка. Отмечается, что не пристегнутый ремнем безопасности ребенок сидел на переднем сидении.Водителя Toyota и пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в госпиталь. В 2018 году мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скоростного режима и не соблюдение правил перевозки детей.