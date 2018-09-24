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Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье

В Приморье в результате прямого столкновения КамАЗа и иномарки погибли два человека - женщина и ребенок. По словам представителя регионального УМВД России, водитель, не убедившись в безопасности маневра, выехал со своей полосы и спровоцировал ДТП.

Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье


Происшествие произошло на 35-ом километре трассы Уссурийск — Пограничный — Госграница. Toyota Vista находилась под управлением 30-летнего мужчины. КамАЗ был под управлением 24-летнего водителя. Согласно предварительным данным, иномарка двигалась в сторону Уссурийска. Водитель Toyota Vista хотел совершить обгон. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной. В Toyota находились четыре человека, среди которых присутствовала погибшая позднее 14-летняя девочка. Отмечается, что не пристегнутый ремнем безопасности ребенок сидел на переднем сидении.

Водителя Toyota и пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в госпиталь. В 2018 году мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скоростного режима и не соблюдение правил перевозки детей.


 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:50

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