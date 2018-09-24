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В Сети появилось видео нового Huawei Mate 20

На китайском сервисе микроблогов Weibo один из пользователей выложил короткое видео, на котором фигурирует смартфон Huawei Mate 20. На сегодняшний день новинка официально не представлена.

В Сети появилось видео нового Huawei Mate 20

Судя по видеоролику, смартфон представят в серебристом цвете, на тыльной стороне девайса виднеется круглая панель сканера для отпечатков пальцев и квадратный вырез с основной камерой. Также от анонимных информаторов стало известно, что новинка получит Super AMOLED-дисплей на 6,3 дюйма, и 2560 на 1440 пиксельным разрешением. Объем памяти даст возможность без проблем сохранять на устройстве самые большие файлы, так как оперативная составит 6 и 8 Гб, а основная 128 и 256 Гб.


Оболочкой EMUI 9 будет управлять вышедшая в этом году усовершенствованная ОС Android 9 Pie. Но самое интересное в новом Huawei Mate 20 это флагманский процессор, который компания представила 31 августа этого года. SoC Kirin 980 имеет 8 ядер и на 40% меньше использует энергии для полноценной работы. Он на 20% мощнее своего предшественника Kirin 970.Также девайс будет защищен от влаги и пыли, и получит возможность заряжаться без провода. Компания Huawei официально назначила релиз своих новинок на 16 октября текущего года в столице Англии. С моделью Huawei Mate 20 публика увидит еще и Mate 20 Pro.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

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