В Сети появилось видео нового Huawei Mate 20

Судя по видеоролику, смартфон представят в серебристом цвете, на тыльной стороне девайса виднеется круглая панель сканера для отпечатков пальцев и квадратный вырез с основной камерой. Также от анонимных информаторов стало известно, что новинка получит Super AMOLED-дисплей на 6,3 дюйма, и 2560 на 1440 пиксельным разрешением. Объем памяти даст возможность без проблем сохранять на устройстве самые большие файлы, так как оперативная составит 6 и 8 Гб, а основная 128 и 256 Гб.Оболочкой EMUI 9 будет управлять вышедшая в этом году усовершенствованная ОС Android 9 Pie. Но самое интересное в новом Huawei Mate 20 это флагманский процессор, который компания представила 31 августа этого года. SoC Kirin 980 имеет 8 ядер и на 40% меньше использует энергии для полноценной работы. Он на 20% мощнее своего предшественника Kirin 970.Также девайс будет защищен от влаги и пыли, и получит возможность заряжаться без провода. Компания Huawei официально назначила релиз своих новинок на 16 октября текущего года в столице Англии. С моделью Huawei Mate 20 публика увидит еще и Mate 20 Pro.