МКБ справился со стресс-тестом

У МКБ продолжает действовать достаточно высокий рейтинг ruA–.Проблемы с обслуживанием физических лиц носят технический характер. Они связаны с IT-архитектурой банка и случились во время обновления продуктов.Накануне пресс-служба Московского Кредитного Банка уточнила, что они продолжают тестировать обновления интернет-банка и устанавливают новые. Скорость по операциям восстанавливается и возвращается к прежним значениям.В МКБ уверяют, что реализовавшийся риск почти не оказал влияния на их стабильность. После сбоя банк открыл вкладов в объеме 70% от обычных значений.Он убеждён, что это был хороший стресс-тест, который они сами себе устроили и сами его преодолели.Инвесторы вроде бы тоже не отреагировали на проблемы. Стоимость акций остаётся в пределах нормы. Более того, стоимость бумаг даже приблизилась к рекордным значениям (выросла с 4,96 рублей до 5,1 рублей). Облигации отреагировали лишь незначительным падением.