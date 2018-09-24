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Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации
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Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации

Ученые доказали, что место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации. Около 40% пенсионеров, попадая после выписки в прежнюю среду, подвержены риску возвращения заболевания.
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации

«Наша работа позволит лучше понять, в какой степени сложные переходы из больницы в больницу влияют на реадмиссию среди пожилых людей, что имеет важное значение для системного планирования, измерения эффективности, ориентации, тестирования вмешательств для улучшения переходов и сокращения числа обращений», - рассказал доктор Андреа Грунейр из Университета Альберты.

Ученые проанализировали данные 701 527 госпитализированных взрослых из Онтарио в возрасте старше 65 лет. Оказалось, 31,5% были выписаны домой, а 9,5% - на долгосрочный уход. Из этого числа 3% вновь вернулись под наблюдение. 53,5% были женщинами. 10% граждан вновь попали в больницу в течение года, 47% посещали отделение неотложной помощи, 98% ходили на прием к врачу.

Исследование показывает, что фундаментальные недостатки в способности системы здравоохранения удовлетворять потребности пожилых людей, особенно с деменцией, проявляются в частом использовании неотложной помощи, включая передислокацию, длительное пребывание в больнице с расширенными альтернативными уровнями ухода и «не острые» причины госпитализации.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:29

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