Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации

«Наша работа позволит лучше понять, в какой степени сложные переходы из больницы в больницу влияют на реадмиссию среди пожилых людей, что имеет важное значение для системного планирования, измерения эффективности, ориентации, тестирования вмешательств для улучшения переходов и сокращения числа обращений», - рассказал доктор Андреа Грунейр из Университета Альберты.Ученые проанализировали данные 701 527 госпитализированных взрослых из Онтарио в возрасте старше 65 лет. Оказалось, 31,5% были выписаны домой, а 9,5% - на долгосрочный уход. Из этого числа 3% вновь вернулись под наблюдение. 53,5% были женщинами. 10% граждан вновь попали в больницу в течение года, 47% посещали отделение неотложной помощи, 98% ходили на прием к врачу.Исследование показывает, что фундаментальные недостатки в способности системы здравоохранения удовлетворять потребности пожилых людей, особенно с деменцией, проявляются в частом использовании неотложной помощи, включая передислокацию, длительное пребывание в больнице с расширенными альтернативными уровнями ухода и «не острые» причины госпитализации.