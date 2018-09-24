Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с новой пассией-пенсионеркой

На снимке Солнцев позирует с экс-возлюбленной Прохора Шаляпина 63-летней Ларисой Копенкиной. В описании к посту шоумен отметил, что эта женщина ему очень близка и всегда его радует до невозможности. Также Гоген выдал целую порцию комплиментов в адрес пенсионерки, запрещая своей жене ревновать к его новой пассии.Супруга шоумена Екатерина Терешкович ради молодого возлюбленного решилась сделать пластическую операцию, чтобы стать более привлекательной. В настоящее время она якобы проходит реабилитационный курс для уравновешивания внешних данных и внутреннего возраста. Вот уже месяц женщина не появляется на публике, это дало повод подписчикам Гогена считать, что его супруга скончалось, а её молодой муж "выжимает" из скандального союза всё возможное.