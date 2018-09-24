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Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с новой пассией-пенсионеркой

Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с новой пассией пенсионного возраста. Шоумен признался в чувствах к другой женщине, при этом он не спешит развеивать слухи о погребении супруги Екатерины Терешкович.

Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с новой пассией-пенсионеркой

На снимке Солнцев позирует с экс-возлюбленной Прохора Шаляпина 63-летней Ларисой Копенкиной. В описании к посту шоумен отметил, что эта женщина ему очень близка и всегда его радует до невозможности. Также Гоген выдал целую порцию комплиментов в адрес пенсионерки, запрещая своей жене ревновать к его новой пассии.

Супруга шоумена Екатерина Терешкович ради молодого возлюбленного решилась сделать пластическую операцию, чтобы стать более привлекательной. В настоящее время она якобы проходит реабилитационный курс для уравновешивания внешних данных и внутреннего возраста. Вот уже месяц женщина не появляется на публике, это дало повод подписчикам Гогена считать, что его супруга скончалось, а её молодой муж "выжимает" из скандального союза всё возможное.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:31

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