АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на частоту их госпитализации
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

В TENAA появилась не анонсированная версия смартфона Huawei Y9

В базе данных TENAA появилась не анонсированная версия смартфона Huawei Y9 (2019). Аппарат, имеющий номер JKM-AL00a, напоминает представленный раньше Honor 8X. При этом устройство отличается увеличенными параметрами.

В TENAA появилась не анонсированная версия смартфона Huawei Y9

Версию Huawei Y9 (2019) наделили 6,5-дюймовым экраном на 2340х1080 пикселей (соотношение сторон - 18:9). Основой начинки выступает 8-ядерный родной чип Kirin 710 (тактовая частота - 2,2 ГГц). ОЗУ составляет 4 либо 6 Гб, ПЗУ - 64 либо 128 Гб. При желании можно использовать карту памяти microSD на 400 ГБ. Основная камера новинки оснащается двойным модулем на 20/2 Мп. Сдвоенной также является селфи-камера, с главным 16-мегапиксельным датчиком изображения. На задней панели имеется сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор рассчитан на 3900 мАч.

Устройством управляет операционная система Android 8.1 Oreo. Версию Huawei Y9 (2019) выпустят в следующих цветовых решениях: Purple, Black, Pink, Blue. Дата выхода и цена держаться пока в секрете.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Станислав Черчесов объявит в октябре состав
«В какой стране остановиться?»: Компания Xiaomi
Алексей Герман-младший поддержал ограничение
Видео с Сатурна озадачило пользователей Сети
«Пригрел на груди»: Евгений Петросян опубликовал
В Омске пропала девушка с рыжими волосами и
«В драку за Бузовой»: Ухажеры Ольги на проекте
В Волгогдраде в несколькольких домах Дзержинского
В TENAA появилась не анонсированная версия
Премьер-министр Японии планирует обсудить
Ребенок и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в
Беременная близнецами Меган Маркл показала
Google Chrome получил темную тему интерфейса
МКБ справился со стресс-тестом
Ученые: Место проживания пожилых людей влияет на
Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка
В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery
В Астрахани будет отключена горячая вода
Ученый Дэвид Джейкобс раскрыл подробности
Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со
Кристина Орбакайте вместе с семьей окончательно
Александра Ревву сочинский певец обвиняет в
Новый заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил
Новый законопроект может существенно снизить
Владелец Chevrolet Camaro оснастил авто огромными
Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в
Старшая дочь Михаила Турецкого сыграла свадьбу
Honda CR-V возглавил ТОП-5 лучших кроссоверов на
Всем желающим стала доступна iOS 12.1 с
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Просмотреть все новости