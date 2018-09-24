В TENAA появилась не анонсированная версия смартфона Huawei Y9

Версию Huawei Y9 (2019) наделили 6,5-дюймовым экраном на 2340х1080 пикселей (соотношение сторон - 18:9). Основой начинки выступает 8-ядерный родной чип Kirin 710 (тактовая частота - 2,2 ГГц). ОЗУ составляет 4 либо 6 Гб, ПЗУ - 64 либо 128 Гб. При желании можно использовать карту памяти microSD на 400 ГБ. Основная камера новинки оснащается двойным модулем на 20/2 Мп. Сдвоенной также является селфи-камера, с главным 16-мегапиксельным датчиком изображения. На задней панели имеется сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор рассчитан на 3900 мАч.Устройством управляет операционная система Android 8.1 Oreo. Версию Huawei Y9 (2019) выпустят в следующих цветовых решениях: Purple, Black, Pink, Blue. Дата выхода и цена держаться пока в секрете.