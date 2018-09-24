Звезда Comedy Woman Елена Борщева кардинально сменила образ на новом фото

Высокий каблук, открытая одежда, стильная прическа определенно не были частью образа Борщевой в прошлом, однако, по мнению фанатов, новое амплуа очень подходит актрисе. За несколько минут фото набрало тысячи положительных отзывов, даже не смотря на то, что не всем оно пришлось по вкусу. Некоторые подписчики знаменистости назвали фото провокационным. Возможно, это связано с определенной нестыковкой образа всем известной скромной девушки с новым внешним видом.Несмотря на считанные негативные отзывы, большая часть поклонников оценила новое фото чрезвычайно высоко. Шикарная фигура звезды телешоу, не смотря ни на что, произвела невероятное впечатление на подписчиков.