В Астрахани будет отключена горячая вода

Как стало известно, подготовительный этап к более холодному периоду в этом году будет сопровождаться ремонтными работами. Проверке подвергнется как оборудование передачи тепла, так и устройства нагрева и передачи воды в некоторых ключевых точках. Мероприятия по ремонту обычно затрагивают крупные распределительные станции в некоторых районах, что помогает отапливать весь город на протяжении зимнего периода без необходимости в многочасовых еженедельных выездах.Подача воды прекратится в Ленинском, Советском и Кировском районах одновременно. Как сообщается, произойдет это в полночь. В связи с этим, жильцам рекомендуется подготовиться к предстоящему событию, а также принять во внимание необходимость, которой и обосновано временное прекращение подачи воды.