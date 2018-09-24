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В Астрахани будет отключена горячая вода

ООО “ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго” сообщает, что 24 сентября в городе Астрахань будет отключена горячая вода. Это мероприятие проходит в рамках плановой подготовки к похолоданию.

В Астрахани будет отключена горячая вода

Как стало известно, подготовительный этап к более холодному периоду в этом году будет сопровождаться ремонтными работами. Проверке подвергнется как оборудование передачи тепла, так и устройства нагрева и передачи воды в некоторых ключевых точках. Мероприятия по ремонту обычно затрагивают крупные распределительные станции в некоторых районах, что помогает отапливать весь город на протяжении зимнего периода без необходимости в многочасовых еженедельных выездах.

Подача воды прекратится в Ленинском, Советском и Кировском районах одновременно. Как сообщается, произойдет это в полночь. В связи с этим, жильцам рекомендуется подготовиться к предстоящему событию, а также принять во внимание необходимость, которой и обосновано временное прекращение подачи воды.


 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:03

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