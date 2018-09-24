Google Chrome получил темную тему интерфейса

В свежей сборке этого интернет-обозревателя в исходном коде Chromium Gerrit есть информация, которая отвечает за активацию так называемой темной темы интерфейса. Включаться она будет по желанию пользователя или после самостоятельной смены ОС своего дизайна. По всей видимости новшество появится в 71 сборке Google Chrome. Её релиз запланирован на 4 декабря текущего года. В этом браузере уже имеется темный интерфейс. Он включается только в случае активации режима «Инкогнито». Очевидно вследствие этого разработчики создадут визуальную разницу между этими двумя функциями. Пока неизвестно как они это реализуют.Браузер Chrome будет иметь темную тему оформления для версий ОС Windows 10, а также macOS 10.14 Mojave. В настоящее время новая возможность находится пока в состоянии разработки.