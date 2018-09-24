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Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со звездой, но опозорился из-за еды

Участник нового шоу с Ольгой Бузовой Валентин Коробков в главной роли выставил себя посмещищем не только перед ведущей «Дом-2», но перед всей телеаудиторией.

Молодой человек явно рассчитывал на секс со звездой и потому в пятом выпуске шоу «замуж за Бузову» пригласил Ольгу на свидание на яхту, предполагая, что с плавсредства Бузова не сбежит.

Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со звездой, но опозорился из-за еды

Коробков щедро подливал знаменитости шампанское, в надежде подпоить Ольгу и уговорить на «волшебство», Валентин заговаривал певицу комплиментами и рассказывал о своем страстном желании.

«Он периодически мне говорил, что хочет схватить меня за волосы и поцеловать», - рассказала Ольга Бузова.

Позаботившись о вине, Коробков забыл о еде и на закуску приготовил только фрукты. В итоге, на прощание Бузова посоветовала Валентину «Покушай сейчас, ладно? Ты голодный».

Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со звездой, но опозорился из-за еды

Вероятно, пустой желудок молодого мужчины выдал его с головой своим урчанием, после чего о романтическом продолжении вечера не могло быть и речи, но зато вдоволь повеселил пользователей и зрителей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:45

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