Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со звездой, но опозорился из-за еды
Участник нового шоу с Ольгой Бузовой Валентин Коробков в главной роли выставил себя посмещищем не только перед ведущей «Дом-2», но перед всей телеаудиторией.
Молодой человек явно рассчитывал на секс со звездой и потому в пятом выпуске шоу «замуж за Бузову» пригласил Ольгу на свидание на яхту, предполагая, что с плавсредства Бузова не сбежит.
Коробков щедро подливал знаменитости шампанское, в надежде подпоить Ольгу и уговорить на «волшебство», Валентин заговаривал певицу комплиментами и рассказывал о своем страстном желании.
«Он периодически мне говорил, что хочет схватить меня за волосы и поцеловать», - рассказала Ольга Бузова.
Позаботившись о вине, Коробков забыл о еде и на закуску приготовил только фрукты. В итоге, на прощание Бузова посоветовала Валентину «Покушай сейчас, ладно? Ты голодный».
Вероятно, пустой желудок молодого мужчины выдал его с головой своим урчанием, после чего о романтическом продолжении вечера не могло быть и речи, но зато вдоволь повеселил пользователей и зрителей.
Молодой человек явно рассчитывал на секс со звездой и потому в пятом выпуске шоу «замуж за Бузову» пригласил Ольгу на свидание на яхту, предполагая, что с плавсредства Бузова не сбежит.
Коробков щедро подливал знаменитости шампанское, в надежде подпоить Ольгу и уговорить на «волшебство», Валентин заговаривал певицу комплиментами и рассказывал о своем страстном желании.
«Он периодически мне говорил, что хочет схватить меня за волосы и поцеловать», - рассказала Ольга Бузова.
Позаботившись о вине, Коробков забыл о еде и на закуску приготовил только фрукты. В итоге, на прощание Бузова посоветовала Валентину «Покушай сейчас, ладно? Ты голодный».
Вероятно, пустой желудок молодого мужчины выдал его с головой своим урчанием, после чего о романтическом продолжении вечера не могло быть и речи, но зато вдоволь повеселил пользователей и зрителей.