Участник «Замуж за Бузову» рассчитывал на секс со звездой, но опозорился из-за еды

Молодой человек явно рассчитывал на секс со звездой и потому в пятом выпуске шоу «замуж за Бузову» пригласил Ольгу на свидание на яхту, предполагая, что с плавсредства Бузова не сбежит.Коробков щедро подливал знаменитости шампанское, в надежде подпоить Ольгу и уговорить на «волшебство», Валентин заговаривал певицу комплиментами и рассказывал о своем страстном желании., - рассказала Ольга Бузова.Позаботившись о вине, Коробков забыл о еде и на закуску приготовил только фрукты. В итоге, на прощание Бузова посоветовала ВалентинуВероятно, пустой желудок молодого мужчины выдал его с головой своим урчанием, после чего о романтическом продолжении вечера не могло быть и речи, но зато вдоволь повеселил пользователей и зрителей.