Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка

Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова предпочитает скрывать свою личную жизнь, и как стало уже известно свою третью беременность. Ей это удавалось на протяжении почти шести месяцев, поскольку в театре МХТ им Чехова она числится, как актриса, заменяющая актеров в случае непредвиденных обстоятельств. Однако последние месяцы беременности спрятать за одеждой становится сложно, а в театральных кругах завис немой вопрос в воздухе, когда актриса не явилась на собрание актеров труппы.Что касается отпуска по уходу за ребенком, то Литвинова его пока не планирует, все спектакли сентября и октября пройдут с ее участием. Роды предположительно намечены на декабрь в одной из Московских клиник.