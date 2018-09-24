Супруга Константина Хабенского опять ждет ребенка
Супруга знаменитого актера Константина Хабенского актриса театра Ольга Литвинова ждет третьего ребенка. Роды намечены на декабрь.
Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова предпочитает скрывать свою личную жизнь, и как стало уже известно свою третью беременность. Ей это удавалось на протяжении почти шести месяцев, поскольку в театре МХТ им Чехова она числится, как актриса, заменяющая актеров в случае непредвиденных обстоятельств. Однако последние месяцы беременности спрятать за одеждой становится сложно, а в театральных кругах завис немой вопрос в воздухе, когда актриса не явилась на собрание актеров труппы.
Что касается отпуска по уходу за ребенком, то Литвинова его пока не планирует, все спектакли сентября и октября пройдут с ее участием. Роды предположительно намечены на декабрь в одной из Московских клиник.
Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова предпочитает скрывать свою личную жизнь, и как стало уже известно свою третью беременность. Ей это удавалось на протяжении почти шести месяцев, поскольку в театре МХТ им Чехова она числится, как актриса, заменяющая актеров в случае непредвиденных обстоятельств. Однако последние месяцы беременности спрятать за одеждой становится сложно, а в театральных кругах завис немой вопрос в воздухе, когда актриса не явилась на собрание актеров труппы.
Что касается отпуска по уходу за ребенком, то Литвинова его пока не планирует, все спектакли сентября и октября пройдут с ее участием. Роды предположительно намечены на декабрь в одной из Московских клиник.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:22