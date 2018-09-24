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Новый заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил инвестиционный подъем в столице

Экономика Москвы как и прежде будет ориентироваться на развитие наукоемкой и высокотехнологичной промышленности. Об этом недавно заявил Владимир Ефимов, 19 сентября назначенный на должность заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, сообщает ТАСС.
Новый заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил инвестиционный подъем в столице

Как рассказал Владимир Ефимов, совмещающий свою новую должность с постом главы Департамента экономической политики и развития столицы, для всех мировых мегаполисов характерен постепенно усиливающийся акцент на развитие, так называемой новой промышленности, которая опирается на высокие технологии и активно использует последние достижения науки.

Также немаловажным, по мнению заммэра, является культивируемая властями инвестиционная привлекательность столицы. За счет грамотного управления ресурсами города и выстроенного грамотного диалога между властными структурами и частным бизнесом за последние 7 лет вложения инвесторов выросли на 70%.

Говоря о том, что Москва имеет стабильный бюджет, Ефимов не преминул заметить, что высокие доходы бюджета города позволяют «выполнять все социальные обязательства перед москвичами». Согласно недавнему заявлению Сергея Собянина, размер налоговых отчислений столицы в федеральный бюджет составит более 3 трлн рублей в год.


 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:28

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