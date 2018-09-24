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Новый законопроект может существенно снизить налоги для сдающих в аренду жилье граждан РФ

В парламенте РФ могут принять законопроект о специфическом налогообложении людей, которые работают на себя. Законопроект может дать возможность значительно снизить процент налога, в зависимости от рода деятельности, гражданам страны, сдающим жилье в аренду.

Новый законопроект может существенно снизить налоги для сдающих в аренду жилье граждан РФ

Несмотря на то, что торговля недвижимостью не входит в список законопроекта, сдача жилья в аренду позволяет владельцу понизить налоговую ставку до 4%. В данную категорию не попадают люди с месячной заработной платой выше 200 000 рублей, или же с годовой, превышающей 2,4 млн рублей. Люди, занимающиеся перепродажей, торгующие ценными бумагами, продающие подакцизные товары, также не смогут перейти на новые условия налогообложения.

Стоит отметить, что новая система налогообложения, по мнению экспертов, охватывает большую часть граждан, работающих на себя, таким образом, существенно влияя на уровень жизни определенной части населения. Предприниматели, зарабатывающие сдачей квартир, на данный момент довольно часто уходят от налогов. Новая система является неплохой альтернативой постоянным рискам – считают эксперты.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:28

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