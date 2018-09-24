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В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery T1C

В китайских СМИ опубликованы шпионские фотоснимки нового кроссовера Chery. На сегодняшний день машина носит кодовое название Chery T1C, которое в будущем производитель сменит на суббренд EXEED.

В Сети обнаружили шпионские фото кроссовера Chery T1C

Новый кроссовер, продажи которого начнутся в третьем квартале 2019 года, был построен на инновационной платформе Chery T1X. Она была разработана при сотрудничестве с компанией Jaguar Land Rover. Ранее на этой платформе были произведены кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 8.

Экстерьером и интерьером Chery T1C напоминает Tiggo 8. Однако некоторые детали были взяты от Exeed TX. Так, новый кроссовер будет обладать бензиновым турбомотором F4J16 объемом 1.6 литров, его собираются выпускать в двух вариантах: мощностью 190 и 218 л.с. Кроме того, модель обладает 7-ступенчатой автоматической КПП, имеющей двойное сцепление.


 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:13

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