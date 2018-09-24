Ученый Дэвид Джейкобс раскрыл подробности массового похищения людей инопланетянами

Профессор провел работу с населением Латинской Америки, Европы, Азии и Африки. Чаще всего подвергаются инопланетному вторжению американцы. Очевидцы рассказывали приблизительно одинаковые схемы действий гуманоидов. Согласно итогам исследования, пришельцы похищают людей последовательно, однако для разных целей. К примеру, для экспериментов, которые оставляют на телах граждан необычные шрамы и отметины. По форме и размеру они схожи у всех землян. Иногда визиты пришельцев носят доброжелательный характер. После подобных встреч у людей могут появиться сверх способности, которые позволяют предсказать будущее или надвигающиеся катаклизмы.По словам Дэвида Джейкобса, похищенные земляне неохотно рассказывают о пережитых впечатлениях, не желая портить свою репутацию. Есть также информация, что многие знаменитости контактировали с пришельцами, однако скрывают правду от общественности.